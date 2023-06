I controlli dei vigili Luci spente in spiaggia: stangati tre bagnini

Lotta dura ai ’pallinari’. E anche a vu’ cumprà e venditori di cocco. Sono partiti i controlli straordinari degl agenti del nucleo antiabusivismo della polizia locale di Rimini, che pattugliano l’arenile e i viali di Marina centro e delle Regine anche in quad. Tra i primi multati dell’estate non ci sono soltanto i venditori abusivi e truffatori del gioco delle tre campanelle, ma anche i bagnini. Tre i titolari di altrettanti stabilimenti balneari, per non aver garantito di notte l’illuminazione in spiaggia, come previsto invece nel regolamento. Ciascuno di loro si è preso una sanzione da 1.032 euro.

Sono state sei invece le multe fatte fin qui ai ’pallinari’.’ La polizia locale in questi giorni è riuscita a individuare e a bloccare due batterie dei truffatori, sorpresi in azione sui viali delle Regine nel tentativo di raggirare i turisti. Gli agenti hanno elevato così 6 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti ’pallinari’. Fermati e puniti con le multe anche un venditore di ’cocco bello’ e alcuni vu’ cumprà. Siamo solo all’inizio, anche perché la stagione (fatta eccezione per i weekend) è partita in sordina a causa del meteo. La squadra dell’antiabusivismo sarà impegnata tutta l’estate, "sia per contrastare i ’pallinari’ e i venditori abusivi – dice l’assessore alla polizia locale Juri Magrini – sia per garantire il decoro e la sicurezza della nostra spiaggia e della zona mare".

Controlli che non risparmieranno nemmeno le spiagge libere e i parchi di Marina centro e delle altre zone turistiche, per "evitare l’occupazione abusiva e i bivacchi", in particolare nel tratto di arenile vicino a piazzale Boscovich dove spesso si accampano balordi e spacciatori.

Manuel Spadazzi