I controlli portano a quattro arresti

Quattro arresti in pochi giorni. E’ questo il bilancio, dal fine settimana scorso a oggi, della polizia di Stato, che in ordine di tempo ha rintracciato lunedì a Rimini un italiano che si trovava invece ai domiciliari con braccialetto elettronico nel comune di Cremona. L’uomo è stato arrestato così come il rapinatore della catenina d’oro di Versace finito in manette per una rapina in strada di fine febbraio. Più recenti invece i due arresti che hanno portato ad ammanettare uno straniero sorpreso in centro e destinatario di una misura cautelare in carcere perché, in stato abituale di ubriachezza, aveva maltrattato e minacciato di morte i propri familiari. L’ultimo arresto invece ha riguardato un altro straniero, destinatario di un provvedimento di cattura per l’aggravamento della precedente misura della messa in prova per i reati di rapina e furto.