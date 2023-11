I ‘Coriandoli’ del dottor Rusconi

S’intitola Coriandoli e in oltre 160 pagine corredate da una trentina di foto, racconta una serie di ricordi dell’autore. A firmare il libro (edito da La piazza) è il noto cardiologo, ora in pensione, Luigi Rusconi, già docente dell’Università di Ferrara e per decenni in forze all’ospedale di Rimini e in quello di Riccione, dove ha svolto il ruolo di primario. Il volume di Rusconi, al quale si deve pure la fondazione dell’onlus ‘Amici del cuore’, sarà presentato oggi alle 17,30 da Ennio Grassi nella biblioteca comunale di Riccione, in viale Lazio. Le letture sono a cura di Paolo Paolizzi (Spigolo).