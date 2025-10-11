I dati turistici in calo infiammano le opposizioni

I dati turistici dell’estate cattolichina continuano a creare dibattito. Dopo una stagione caratterizzata un luglio e agosto che hanno fatto segnare rispettivamente -3.4% e -2.7%; ora l’opposizione insorge. "A Cattolica manca un piano turistico delineato, non ci sono eventi, non c’è strategia e si campa alla giornata – spiega Flavio Mauro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. L’assessora Bartolucci, commentando i dati, parla di destagionalizzazione del turismo, ma nulla è stato fatto in questo senso, a differenza di altri comuni costieri. A tutto ciò si aggiunge l’incapacità di investire in modo corretto i 2 milioni di euro provenienti dell’imposta di soggiorno". Mentre la Regina si lecca le ferite dopo un’estate sotto tono sul versante turistico, le polemiche interne non sembrano proprio voler terminare. "Ho sentito minimizzare dando la colpa di tutto questo al maltempo o ad un trend nazionale negativo – riprende Mauro –, ma alla fine il risultato è lo stesso: Cattolica è tra i comuni che hanno registrato il dato più negativo dell’intera Riviera". Il dito del consigliere di Fd’I è dunque puntato sull’amministrazione. "Stiamo pagando a caro prezzo l’immobilismo del comune, senza una visione a lungo termine e senza comunicazione con gli operatori economici". Ma ad alzare il polverone ci ha pensato anche Marco Cecchini, consigliere della Lega, per lui Cattolica è "caduta libera, non sta affrontando un periodo difficile, sta affondando". Dati alla mano, Cecchini non risparmia nessuno. "I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: gli italiani scappano e i pochi stranieri in crescita non bastano neppure per coprire i costi. Quest’estate ha lasciato più amarezza che ricordi". Anche l’attenzione del consigliere leghista ricade sui proventi della tassa di soggiorno. "Due milioni pagati da chi ancora crede in questa città – conclude – e noi cosa diamo in cambio? Strade sporche e promozione turistica assente. Cattolica non ha bisogno di slogan, ma di idee e di coraggio".

Federico Tommasini