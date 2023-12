"I dati turistici sono allarmanti"

"I dati sulle presenze turistiche a Riccione nei primi dieci mesi dell’anno, sono allarmanti". Azione torna sulle statistiche che vedono Riccione ultimo comune costiero per presenze tra gennaio e ottobre. "Il calo è allarmante perché segna un’inversione di tendenza. Sul turismo serve un radicale cambio di rotta. È un dato di fatto che l’offerta complessiva della città sia sensibilmente peggiorata, in termini relativi, nell’arco delle due stagioni. I nostri vicini sono stati più bravi di noi nel rinnovarsi, nella gestione del decoro, nella programmazione degli eventi e nella promozione. Riccione si è fatta invece paese e non basterà un nuovo assessore per invertire il trend negativo delle presenze".