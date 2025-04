I dazi preoccupano le imprese: "Niente panico: le soluzioni ci sono"

I dazi spaventano. "Ma non perdiamo la calma. Siamo solo all’inizio di un percorso" guarda avanti Lucio Miranda, presidente di ExportUsa, realtà con sede a Rimini che accompagna le aziende italiane negli Stati Uniti.

Perché secondo lei c’è troppa preoccupazione, anche in Italia, per gli annunci di Trump?

"La conferenza stampa del presidente americano ha ufficialmente aperto i negoziati. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per avviare trattative bilaterali. Una fase che durerà diversi mesi".

E a quale traguardo potrebbe portare?

"Anche a dazi più bassi".

San Marino ha ottenuto lo ‘sconto’ al 10%: un’azienda italiana potrebbe aprire una sede operativa sul Titano per bypassare il dazio al 20%?

"Le norme doganali si basano sull’origine della merce. Avere una sede operativa a San Marino non basta, perché conta il luogo di produzione. Quindi un’azienda italiana dovrebbe spostare la produzione sul Titano, tutta o in gran parte, per avere il 10%. Solo in quel caso il prodotto potrebbe essere considerato sammarinese".

Rimini esporta negli Usa soprattutto prodotti agroalimentari, mezzi di trasporto e macchinari: questi settori subiranno un contraccolpo?

"Le variabili sono diverse, a partire dalla catena di distribuzione. I macchinari ad esempio forniscono grande valore aggiunto: non credo che l’aumento del costo del prodotto costituisca un problema insormontabile. Bisogna evitare l’errore di calcolare il dazio considerando il prezzo al dettaglio, si deve tenere conto di quello di importazione.

C’è poi una disposizione negli Usa che consente di calcolare i dazi doganali sul primo prezzo di vendita nella catena commerciale, il più basso, e non sull’ultimo prezzo pagato dal cliente americano. Un vantaggio competitivo notevole".

Come si comporteranno le aziende?

"Una mossa strategica potrebbe essere quella di costituire una società negli Stati Uniti, in forma consortile tra più aziende dello stesso settore. Questa società agirebbe da importatore-distributore diretto, evitando il ricarico del 30-35% applicato dai distributori terzi".

E gli e-commerce?

"Gli ordini con valore inferiore a 800 dollari sono esenti da dazi. Un’opportunità che diventa ancora più interessante se si considera che questa agevolazione non si applica più alla Cina".

C’è chi sposterà la produzione destinata al mercato statutinetense negli Usa?

"È una possibilità".

Giuseppe Catapano