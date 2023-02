I dehor ’liberi’ fino a dicembre "Boccata d’ossigeno per i locali"

di Manuel Spadazzi

La buona notizia è arrivata direttamente da Roma. Bar e ristoranti potranno tenere i dehor fino alla fine dell’anno, senza dover chiedere nuove autorizzazioni alla Soprintendenza. La norma è stata inserita in un emendamento al decreto Milleproroghe. Senza il provvedimento, le attuali autorizzazioni sarebbero scadute a fine giugno. "Con tutte le nefaste conseguenze del caso – fa notare l’assessore alle attività economiche di Rimini Juri Magrini – Perché, senza proroga, i titolari dei locali sarebbero stati costretti, in piena estate, a dover l’iter e chiedere il nullaosta alla Soprintendenza...". I cui uffici hanno tempi biblici. "Per molti locali – dice Magrini – questo avrebbe significato smontare tutto e rinunciare ai tavoli". Una follia. Evitata grazie alla norma nel Milleproroghe.

Rimini, insieme ad altre località turistiche, si era fortemente battuta per la proroga. Che, a meno di colpi di scena, dopo l’approvazione in commissione affari istituzionali e bilancio del Senato, a breve sarà varata definitivamente. Per Palazzo Garampi non ci sono dubbi. "La proroga dei dehor sarà una bella boccata d’ossigeno per i locali – continua Magrini – Permetterà ai titolari di bar e ristoranti di lavorare per tutto il 2023 con le certezze necessarie, e di far fronte ai rincari energetici e delle materie prime". Di fatto, non servirà più l’autorizzazione della Soprintendenza. Né per chi ha già i dehor, né per chi è intenzionato a montarne di nuovi. E Rimini, sottolinea Magrini, si farà trovare più pronta. "Abbiamo rinnovato anche per tutto il 2023 – ricorda l’assessore – il progetto Rimini open space, che dà possibilità a tante attività di lavorare semplificando al massimo l’iter per ottenere l’occupazione del suolo pubblico e aumentare (laddove possibile) gli spazi esterni già occupati". Il regolamento di Rimini open space prevede un ampliamento massimo consentito – dove le condizioni oggettive e il codice della strada lo consentano – che può arrivare fino al 50% della somma data dalla superficie interna del locale e del suolo pubblico già autorizzato.

Nel corso del 2022 sono stati oltre 250 i pubblici esercizi, tra ristoranti, bar e altre attività, che hanno presentato la richiesta al Comune. "Ma pensiamo che nel 2023 saranno di più a fare la richiesta", conclude Magrini. Palazzo Garampi ha attivato per i locali una procedura semplificata: basta presentare un’autodichiarazione nella quale si certifica che il dehor non causa intralci alla circolazione, a passi carrai ed altre attività. Ma per i locali della Vecchia pescheria resta il divieto di usare come tavoli i banconi di marmo. A Rimini quest’anno tutti torneranno a pagare per intero la tassa di occupazione di suolo pubblico.