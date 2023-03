I Delfini traslocano al Monte Vici

Siglata nei giorni scorsi la convenzione tra la Coop.134 e l’Auser per la concessione in comodato Auser, di alcuni spazi del Centro Monte Vici per le attività dedicate agli utenti del laboratorio I Delfini. Si risponde così ad un’esigenza nata a seguito dello spostamento del presidio dei Vigili del Fuoco presso la struttura del Bus Terminal". "In particolare, l’associazione _ ha sottolineato l’assessore Nicola Romeo _ ha visto pregiudicarsi la possibilità di svolgere le attività all’aperto. Come amministrazione comunale, in accordo con la Cooperativa 134, ci siamo attivati per trovare una adeguata soluzione. Grazie all’intuizione del dirigente dei Servizi sociali e la fattiva collaborazione di Auser e Cooperativa 134, si è proposta alle famiglie questa soluzione che rende disponibile la struttura di via Torconca, idonea ad accogliere gli utenti de I Delfini per i suoi ampi spazi all’aperto e per la comodità di essere raggiunta, vista la poca distanza dal Bus Terminal".