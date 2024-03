I dipendenti manifestano in piazza della Libertà: "Difendiamo il nostro posto di lavoro"

Scendono in piazza i lavoratori dell’Alluminio sammarinese, l’azienda del Titano in liquidazione e messa in moratoria. "Per difendere il loro posto di lavoro", sottolineano in coro le Federazioni Industria di Csdl, Cdls e Usl. "Da una parte ci sono i circa 200 lavoratori dell’Alluminio Sammarinese – dicono dal sindacato – che attendono disperatamente il pagamento di oltre due mensilità, con il loro carico di sofferenza e incertezza per il futuro, dall’altra le banche, che nonostante la rapida messa in moratoria dell’azienda da parte del tribunale e del liquidatore, stanno ancora tergiversando nel dare corso al pagamento delle retribuzioni come peraltro prospettato nell’istanza di liquidazione". Ad oggi, riferiscono, "esiste una velata promessa da parte delle banche, peraltro non formalizzata, ma con il solo impegno risulta impossibile saldare l’affitto, fare la spesa, pagare le bollette o anche solo poter pagare puntualmente le rate del mutuo a quelle stesse banche che ora tergiversano e prendono tempo. Anche i provvedimenti governativi di metà febbraio e ratificati nella giornata di ieri erano finalizzati a fare in modo che gli istituti di credito potessero erogare celermente le mensilità arretrate ai lavoratori dipendenti delle aziende in stato di crisi temporanea, una volta che all’azienda fosse stata concessa la moratoria". Così, i lavoratori dell’Alluminio sammarinese questa mattina saliranno in piazza della Libertà, a partire dalle 9.30 per far sentire la propria voce.