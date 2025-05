I diportisti pronti a prendere il largo con la ’Fiaccolata’

Prenderà il via domenica, in occasione della cerimonia del prolungamento del molo di levante del porto canale, il programma delle le attività estive del circolo diportisti di Bellaria. L’associazione parteciperà infatti con diverse imbarcazioni alla suggestiva Fiaccolata in mare, evento organizzato da Fondazione VerdeBlu. Ma la stagione sarà ricca di appuntamenti. Il 22 giugno la 26esima Giornata ecologica in mare, patrocinata dal Comune e sostenuta RomagnaBanca, con i diportisti che prenderanno il largo alla ricerca di rifiuti e di materiali galleggianti da rimuovere, mentre gruppi sub ispezioneranno le scogliere per recuperare rifiuti incastrati tra i massi. A luglio e ad agosto torneranno le gite in mare con i diportisti che accompagneranno sulle loro barche i turisti.