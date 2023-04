I diportisti silurano il parco eolico "Diventerà un nuovo muro di Berlino"

"Quello che si sta delineando con il progetto di parco eolico Agnes Romagna 1, da Ravenna a Rimini, è un nuovo muro di Berlino in mare, che renderà problematico il transito di barche dall’Italia alla Croazia, e pericolosissimo il rientro al porto di Rimini di pescherecci e diportisti in caso di burrasche". Il grido d’allarme di Gianfranco Santolini, presidente della Consulta del Porto, a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi di Pasqua. "Noi siamo favorevoli all’energia pulita, ma il progetto prevede una vera ’muraglia’ di pali e pale eoliche, di fatto un invalicabile cancello sul mare in mano a privati, che costringerà a deviazioni di venti miglia per le barche che dal Riminese saranno dirette a Lussino e Pola, in Istria. Considerando che quando avremo ultimato l’avamporto a Rimini il quarto braccio potrà ospitare navi da crociera di medie dimensioni da e per la Croazia e l’Europa, questa limitazione potrebbe farlo affondare prima di nascere".

"Il progetto Agnes Romagna 1 – aggiunge l’assessore alla Blu Economy Anna Montini – ha registrato un ulteriore allungamento di due chilometri verso Rimini. Si prospetta un totale blocco del passaggio di imbarcazioni, con allungamenti di rotte e maggiori difficoltà a rientrare nei porti in caso di maltempo e burrasche, un problema di sicurezza. Un ostacolo per il turismo e la navigazione". Il Comune presenterà ossservazioni, il termine ultimo è il 13 aprile.