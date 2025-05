I disabili hanno trovato casa

Oltre mezzo milione di euro per creare una casa dove le persone con disabilità possano trovare un proprio percorso verso l’autonomia, anche quella lavorativa. L’intervento nello stabile di via Arona a Riccione, prosegue. La fine del cantiere è prevista per la fine dell’anno.

Oltre agli ambienti realizzati a fini abitativi, i due appartamenti disporranno di spazi comuni per l’attività lavorativa, e saranno dotati di infrastrutture innovative per favorire l’autonomia degli abitanti e agevolare il telelavoro, garantendo una maggiore inclusione sociale. L’immobile sarà dotato di un impianto fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica.

A lavori ultimati, una delle unità, situata al piano terra, sarà idonea a ospitare 4 persone, mentre la seconda, al primo piano, accoglierà 5 persone.