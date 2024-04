I disegni del Grand Tour. Ecco il tesoro della nave

Nel 1778 un bastimento carico di opere d’arte, acquistate da alcuni aristocratici inglesi che avevano compiuto il mitico Grand Tour, dopo essere partito da Livorno venne sequestrato dalla marina francese, scortato fino a Malaga e li,̀quel tesoro, venne venduto al re Carlo III di Spagna che lo destinò alla Real Academia de San Fernando di Madrid. Per la prima volta tornerà in Italia una selezione di quelle opere, di disegni, incisioni, libri e spartiti musicali rimasti fino ad ora sconosciuti al grande pubblico. Dal 4 maggio una parte del bottino sarà esposta alla Biennale del Disegno al Museo della Città di Rimini.

Nella stiva della nave, oltre a 33 grandi forme di Parmigiano vi erano infatti 23 casse di statue in marmo di epoca romana e 22 casse di opere d’arte eseguite da Raphael Mengs, Gavin Hamilton, Allan Ramsay, Jacob More, John Robert Cozens, David Allan, Giambattista Piranesi. Opere di straordinario valore acquistate da baronetti inglesi nel corso del loro Grand Tour in Italia. Quel fondo d’arte costituisce un patrimonio intatto e preziosissimo che restituisce a noi le esperienze di viaggio del mitizzato Grand Tour, di quel romanzo di formazione che i giovani dell’aristocrazia britannica erano tenuti a condurre.

Da quell’ingente patrimonio, fatto di intere biblioteche, di casse piene di spartiti musicali mai più suonati, di dipinti e incisioni mai più ammirati, la Biennale Disegno ha potuto estrarre una serie di acquerelli di William Hamilton (Chelsea 1751 – Londra 1801) ma soprattutto di John Robert Cozens (Londra 1752-1797), che ritraggono laghi vulcanici della campagna romana, vedute del Vesuvio e dei Campi Flegrei, assieme ad altre testimonianze di quella eccezionale vicenda storica di una nave che invece di svolgere un viaggio geografico ne ha effettuato uno nel tempo.

Queste opere, che il pubblico può ammirare per la prima volta, costituiscono uno degli appuntamenti espositivi di punta della quarta edizione della Biennale del Disegno. La mostra è a cura di José Marìa Luzòn, Direttore della sezione artistica dell’Academia Real di San Fernando di Madrid, e Massimo Pulini.

Evento nell’evento, nel periodo di mostra si prevede l’esecuzione concertistica di alcune composizioni inedite di Christian Joseph Lidarti (Vienna, 23 febbraio 1730 – Pisa,1795), presenti nel fondo madrileno. Ridando così voce a note da troppo tempo mute.