I disegni intimi di Fellini esposti al Fulgor

L’ultimo film di Fellini protagonista oggi al Fulgor. Nel ’cinemino’ allestito all’interno dello storico cinema verrà proiettato La voce della luna, con Roberto Benigni e Paolo Villaggio. La proiezione inizierà alle 16. L’evento fa parte della rassegna organizzata dal Fellini Museum, con la visione dei film del Maestro e dei documentari a lui dedicati. L’ingresso alla proiezione è incluso nel biglietto del Fellini Museum, mentre il ticket per entrare solo al Fulgor in occasione dell’evento costa 2 euro.

Sempre al Fulgor giovedì 30 novembre sarà inaugurata la bella mostra Fellini intimo. Disegni e parole. Per la prima volta in Italia verranno esposti 40 disegni che provengono dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote di Fellini nonché sua assistente alla regia per gli ultimi suoi quattro film, E la nave va, Ginger e Fred, Intervista e proprio La voce della luna. I disegni sono stati realizzati da Fellini tra il 1978 e il 1993. Come detto, non mai stati esposti prima in Italia. In precedenza erano stati in mostra al Guggenheim di New York, e poi in Francia al Festival di Cannes, al museo di Beaux Arts di Nancy e alla Fondazione Renault di Parigi, e ancora al Museo Puskin di Mosca. Con questa nuova mostra, che sarà inaugurata giovedì alle 12, prosegue così l’attività espositiva al palazzo del Fulgor, che ha ampliato la superficie destinata a ospitare esposizioni temporanee. Fellini intimo. Disegni e parole sarà visitabile fino al 28 gennaio negli orari di ingresso delle sale del Fellini Museum al Fulgor.