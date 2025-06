I divi del cinema da oggi in mostra al Palazzo del Fulgor

Apre oggi al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica ‘EuropaCinema’, una galleria di ritratti per ripercorrere la storia del primo festival dedicato al cinema europeo, ospitato a Rimini negli anni Ottanta. Alle 20 è prevista la cerimonia di inaugurazione. Una storia del festival incrociò quella di Rimini, sede della kermesse dal 1984, anno della sua nascita, fino al 1987. Ripercorrono quell’esperienza i ritratti fotografici di Marchetti realizzati al Grand Hotel di registi e attori su cui si i riflettori erano puntati in quegli anni, tra cui Philippe Noiret, Michelangelo Antonioni, Charlotte Rampling, Marcello Mastroianni, Margarethe von Trotta, Monica Vitti, Irene Papas, Gian Maria Volonté. Icone del cinema non solo europeo che si ritrovarono nella città di Federico Fellini, che firmò il manifesto della prima edizione del festival, anch’esso in esposizione al Palazzo del Fulgor. Oltre all’autore degli scatti, Flavio Marchetti, all’inaugurazione – parte del programma di iniziative previste dal lancio del Piano strategico della Cultura di Rimini - sarà presente anche Felice Laudadio, ideatore e direttore del Festival.