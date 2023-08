I divieti sul lungomare Due settimane di multe poi telecamere spente Il comitato: "È una beffa"

di Manuel Spadazzi

Due settimane di multe. Non di più. Dopodiché il Comune spegnerà le telecamere e per qualche mese sul lungomare di Rimini nord, da Torre Pedrera a Rivabella, potranno transitare di nuovo tutti i veicoli, compresi quelli sprovvisti del permesso (permanente o provvisorio che sia). Ma prima, dal 28 agosto al 10 settembre, chi verrà sorpreso a girare senza pass sarà sanzionato. Così ha deciso la giunta. E da Palazzo Garampi spiegano in questo modo la scelta di partire con le multe a fine agosto. "La fase di sperimentazione è finita. Questo periodo è servito a verificare il funzionamento del sistema, rilevare le criticità, dare la possibilità a residenti e operatori di prendere familiarità con la nuova Ztl". Se il Comune fosse partito già a giugno con le multe, i sanzionati sarebbero stati migliaia. In poco più di un mese – da inizio giugno a metà luglio – sono stati 7.500 quelli sorpresi dalle telecamere a transitare senza autorizzazione. Finora tutti hanno ricevuto solo un avviso a casa. La musica cambierà dal 28 agosto al 10 settembre: chi passerà senza il permesso, sarà multato. Gli uffici hanno stimato per questo periodo (in base ai dati sui passaggi irregolari registrati fin qui) un incasso di 55mila euro. Prima di arrivare alle sanzioni "c’è stata una grande attività di informazione – sottolinea Palazzo Garampi – e sono state corrette e riviste alcune situazioni". I permessi permanenti rilasciati finora a residenti, operatori, proprietari di seconde case e di posti auto sono stati 3.700, 33mila i pass temporanei dati ai turisti.

Dall’11 settembre la zona a traffico limitato sul lungomare poi sarà sospesa. Tornerà di nuovo in vigore nel 2024. Da Pasqua a inizio giugno sarà limitata ai festivi e nei weekend. Da giugno sarà attiva invece tutti i giorni 24 ore su 24, fatta eccezione per alcuni tratti in cui (come già avviene oggi) sarà in vigore solo di sera, dalle 20 alle 24.

Per il comitato ’Viserba punto a capo’, che da mesi lotta contro la Ztl, "siamo di fronte a una beffa. Il Comune decide di fare multe nelle ultime due settimane di stagione turistica. Sarebbe stato più onesto se l’amministrazione avesse detto: abbiamo sbagliato, dobbiamo rivederla, attiveremo le multe quando vi sarà una decisione precisa e più concertata. Così invece innesca un meccanismo incomprensibile ai i cittadini. Un’anarchia". Ma l’albergatore Gabriele Bernardi e altri operatori di Viserba, da sempre favorevoli alla Ztl, benedicono la scelta del Comune. Perché "le multe dal 28 agosto sono un piccolo passo in avanti verso la normalità della Ztl. Ma nel 2024 sarà operativa per soli 100 giorni. E negli altri mesi, che si fa? Lasciamo che tutte le auto circolino sul lungomare, danneggiandolo? E la sicurezza di pedoni e ciclisti?".