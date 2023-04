I divieti sul lungomare Il sindaco: "Nessuna retromarcia sulla Ztl Stop alle auto in estate"

di Manuel Spadazzi

"Non c’è stata alcuna retromarcia, da parte nostra, sulla nuova Ztl in vigore sul lungomare di Rimini nord". A dirlo a chiare lettere è lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad, dopo il cambio in corsa dei divieti a Torre Pedrera e Viserbella e le successive polemiche scoppiate a Viserba tra i vari comitati dei residenti.

Dall’8 aprile sul lungomare di Rimini nord è entrata in vigore la nuova zona a traffico limitato, che vieta la circolazione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 a chi non possiede il permesso, rilasciato solo a residenti e titolari di attività economiche della zona. Sono almeno 6mila sulla carta ad averne diritto. Ma una settimana dopo l’introduzione dei divieti Palazzo Garampi ha deciso di rivedere le restrizioni. Già in settimana (forse da giovedì), a Torre Pedrera e Viserbella potranno circolare di nuovo tutti, inclusi quelli sprovvisti di pass, tranne che al sabato, alla domenica e nei festivi. Questo "almeno fino al 31 maggio". Il Comune ha motivato la scelta con i lavori di riasfaltatura in molte strade di Torre Pedrera e Viserbella ("Vogliamo minimizzare i disagi") e anche con il fatto che molti residenti e operatori detto, non hanno il permesso in mano. A Viserba, dove invece la Ztl continua 7 giorni su 7, il comitato ’Viserbapuntoeacapo invoca restrizioni più leggere come avverrà a Torre Pedrera e Viserbella, mentre residenti e operatori del gruppo ’La Viserba che vorremmo’ chiedono di mantenere le attuali regole.

"Non abbiamo fatto passi indietro – osserva Sadegholvaad – La nuova Ztl, come abbiamo sempre ripetuto, è in fase di sperimentazione. Abbiamo ritenuto di applicare da subito a Torre Pedrera e Viserbella le norme previste nel 2024, quando la Ztl entrerà a regime. Ma quando saremo in piena stagione turistica sul lungomare non si potrà consentire lo stesso traffico di oggi. Quell’area va tutelata, per il bene di tutti". "In ogni caso – conclude – monitoriamo costantemente la viabilità sul lungomare di Rimini nord, e siamo pronti a modificare i divieti se servirà a migliorare la situazione". Questo però, lascia intendere il sindaco, senza stravolgere la Ztl.