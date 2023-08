I divieti sul lungomare Ztl, fine della ’tregua’ Scattano le multe per chi è senza il pass

Prima o poi quel giorno sarebbe dovuto arrivare. E Palazzo Garampi ha deciso che quel giorno sarà il 28 agosto. A partire da quella data, chiunque percorrerà il lungomare da Torre Pedrera a Rivabella senza avere il permesso (permanente o provvisorio) per la Ztl, sarà multato. Così è stato stabilito ieri dalla giunta. Una decisione che era nell’aria. Fin qui, nonostante la nuova zona a traffico limitato sia in vigore da mesi e le telecamere accese, non ci sono state sanzioni. Il Comune si è preso il tempo necessario per testare le telecamere e gli effetti dei nuovi divieti, intervenire sulle (tante) criticità sollevate da residenti e operatori e affinare il sistema di rilascio dei permessi. Da giugno la Ztl è entrata pienamente in vigore ed è attiva tutti i giorni 24 ore su 24 sul lungomare nord (e in alcune vie adiacenti), a eccezione di alcuni tratti dove il divieto è solo di sera, dalle 20 alle 24.

Fin qui sono stati migliaia gli automobilisti ’graziati’ dall’amministrazione, ovvero passati sul lungomare senza pass: hanno beneficiato della decisione di Palazzo Garampi di non fare multe, in questa fase. Solo da inizio a giugno a metà luglio gli automobilisti transitati irregolarmente sul lungomare da Torre Pedrera a Rivabella sono stati 7.500, di cui la metà residente nel Riminese. Tra loro non sono stati pochi coloro che hanno commesso più di un’infrazione. Pertanto, se le multe fossero già partire sarebbero state più di 7.500. La situazione non è cambiata anche nel resto del mese di luglio e nei primi 10 giorni di agosto. Dal 28 si farà sul serio e chi verrà beccato dalle telecamere sarà multato. Val la pena ricordare che la Ztl resterà in vigore tutti i giorni fino all’11 settembre, poi sarà limitati ai giorni festivi e nel weekend.

Resta da risolvere un problema, non da poco, con alcuni albergatori che non intendono registrare i clienti al sistema per far avere loro i pass temporanei. I turisti sono costretti così a richiedere da soli i permessi, per evitare guai.

Manuel Spadazzi