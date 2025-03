I dj del Paradiso rendono omaggio a Fabbri

Dalle ceneri del leggendario Paradiso di Rimini, nasce con nuova linfa il progetto Paradiso Rimini djs reloaded. Un nome che già da solo evoca notti e ritmi che hanno fatto ballare generazioni intere. L’artefice di questo nuovo capitolo è Paolone Nhe, che insieme a un dream team di storici deejay come Maurizio Nari, Gippo e Stefano Gambarelli ha deciso di alzare ancora una volta l’asticella proponendo un intrattenimento musicale ed artistico di qualità. L’appuntamento è fissato per venerdì, alle 20.30, al Top club di Rimini con Hell, un evento che segnerà l’inizio di questa nuova avventura musicale. Non solo dj set da brivido, ma anche un ospite d’eccezione: lo youtuber David Rubino, pronto a infiammare la serata.

Dietro al progetto non c’è solo spettacolo. C’è anche un omaggio doveroso ed affettuoso a Gianni Fabbri, il grande inventore delle tre P, che con il suo Paradiso, la Pineta e il Pascià ha scritto pagine indimenticabili della nightlife italiana. Ed è proprio nel nome di questa memoria che nasce una nuova realtà capace di unire innovazione e tradizione. Il progetto non si limiterà agli eventi: ci sarà infatti una forte spinta nella produzione discografica grazie alla collaborazione con Acetone record di Maurizio Nari. E i primi frutti si vedono già: il remix di Once upon a time di Donna Summer ha scalato ben 39 posizioni in sole 48 ore, entrando nella top 100 della funky house. Un segnale chiaro: il Paradiso non si è spento, ha solo cambiato forma.

E c’è di più. Il Paradiso Rimini djs reloaded non pensa solo alla musica, ma anche alla solidarietà. I proventi delle serate contribuiranno a finanziare il progetto benefico ‘Il cuore di Gianni Fabbri’, destinato a sostenere la comunità di Montetauro e la cooperativa ‘La goccia’ di Villa Verucchio. Perché il vero spettacolo non è solo sotto i riflettori, ma è anche nel saper fare del bene insieme. "Ripartiamo con l’energia di sempre, restando fedeli ai nostri principi e aprendo le porte a tutti gli amici, vecchi e nuovi, che vorranno unirsi a noi", conclude Paolone. E così, mentre il beat riprende a pulsare, il Paradiso continua a splendere nel firmamento della musica.

a. d. t.