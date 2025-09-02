I docenti si appellano alla politica

Prendono carta e penna e scrivono alla politica. Gli insegnanti di San Marino, a pochi giorni dall’inizio di un nuovo anno scolastico che sul Titano scatterà il 15 settembre, chiedono a tutti i partiti di aprire un tavolo di confronto sui temi caldi che riguardano la scuola. Vorrebbero essere messi a conoscenza delle modalità di reclutamento e stabilizzazione dei docenti, riaccendono le luci sul problema della denatalità. Ma non trascurano quello che sarà l’impatto economico delle iniziative scolastiche sulle famiglie. Insomma, gli insegnanti chiedono risposte e quelle risposte le promette il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini che annuncia un Collegio docenti congiunto di tutti gli ordini scolastici programmato per il 12 settembre.

"C’è sempre stata condivisione e dialogo – dice il segretario di Stato ai microfoni di San Marino Rtv – Non l’ho mai fatto mancare, sia in termini di risposta alle comunicazioni quando mi sono arrivate, sia con il confronto costante. Abbiamo dei punti all’ordine del giorno che ritengo possano essere sviluppati oppure sviscerati attraverso un confronto comune. Che ci sarà". Sotto la lente il problema della denatalità sulla quale si è dibattuto a lungo a San Marino negli ultimi anni. Problema che di certo non coinvolge soltanto la scuola.

"La denatalità – si legge nella lettera inviata dai docenti a tutti i partiti del Titano – va affrontato non tanto nell’ottica di chiudere plessi, quanto piuttosto nell’attuazione di politiche serie a sostegno della maternità e della famiglia". Sulla questione il Segretario Lonfernini non ci gira attorno. "Non devo continuare a ripetere – dice – quanto questo sia un problema di carattere generale del nostro Paese e del suo sistema sociale. Non è soltanto la scuola che può affrontarlo. Noi lo abbiamo preso di petto, fin dal primo momento in cui la legislatura è iniziata".

I docenti chiedono di avere più voce in capitolo quando si tratta di effettuare delle scelte per il futuro del settore educativo. Si rivolgono alla politica, e non è la prima volta che lo fanno, chiedendo di essere coinvolti. Tutto questo a pochi giorni dal ritorno sui banchi. Vacanze quasi finite per gli studenti del Titano.