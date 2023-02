I docenti si sono presi cura di noi

Il terremoto la mattina del 26 gennaio ha colto tutti di sorpresa in Romagna. Il sisma ha coinvolto tutta la provincia di Rimini, con epicentro la zona di Cesena e Cesenatico. La mia classe 1ª D, dell’IC Panzini di Bellaria, stava facendo la verifica di matematica, quando ha avvertito le scosse. Sono state leggere ma il terremoto è stato avvertito da tutti. Gli insegnanti si sono subito presi cura dei ragazzi e sono partite le procedure di messa in sicurezza. Il terremoto non ha fortunatamente causato danni a cose o persone.

Sofia Linsalata 1ª D