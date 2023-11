I dolci delle feste al top. Boom delle vendite online per il panettone artigianale

Se il panettone resta il must del Natale, quello artigianale si compra sempre di più anche on line e guadagna punti col formato da mezzo chilo, per le feste arriva la pasticceria mignon e tornano i personaggi natalizi di cioccolato. E intanto la pasticceria segna un +1,4%, con 3,3 miliardi di prodotti serviti, con una crescita anche nel fuori casa. Sono alcuni dei dati raccolti dall’Osservatorio di Sigep, il salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale di Italian Exhibition Group, (la cui 45esima edizione si terrà alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio). I dati di Circana vedono un 2023 positivo per il ‘fuori casa’: fino a settembre (ultimo dato disponibile nello studio su base trimestrale) la spesa è sui 50,7 miliardi di euro con una media di 4,56 euro per visita con un +11,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ci sono pure 11,1 miliardi di ‘visite’, ovvero il numero di persone che entrano ed escono da esercizi commerciali legati al food, delivery compreso, con un incremento del 5,5%. "I consumi ‘fuori casa’ in Italia crescono rispetto all’anno scorso anche se i tassi di crescita rallentano- dice Matteo Figura, a capo del Foodservice per Circana Italia-. Le presenze si stanno stabilizzando ai livelli pre-pandemia, mentre sui numeri della spesa la crescita è anche dovuta all’innalzamento generale dei prezzi". Quanto ai consumi del bakery dolce "attualmente siamo a 3,3 miliardi di prodotti e manca poco per tornare ai 3,5 miliardi del 2019". Nel 25,3% delle visite ‘fuori casa’ compare un prodotto di bakery dolce- conclude- una propensione al consumo stabile negli anni: per chiudere il gap sul 2019 bisognerà recuperare le visite che mancano date da una minore mobilità fuori casa, specialmente in occasioni come la colazione. Per avere un’idea delle tendenze l’Osservatorio ha intervistato i maestri delle pasticcerie. Roberto Rinaldini (foto), riminese e membro del Relais Dessert International e giudice al Sigep, annuncia: "La novità di questo Natale è rappresentata dal panettone Beatrice, un panettone classico con uvetta e scorza d’arancia, con all’interno un mix aromatico di agrumi: arancia, limone e mandarino di Sicilia. Sopra ha la parte croccante, una glassa di mandorle e nocciole. Come altre novità sottolineo due tipologie di torrone: quello bianco che facciamo con pistacchio, nocciole e ciliegie e il cioccolato al gianduia con nocciole e scorze d’arancia. Mentre il fiore all’occhiello sono i nostri ‘soggetti’ di Natale al cioccolato: come la giostra di cioccolato con i personaggi realizzati a mano e assemblati in modo super artigianale. Prosegue la crescita delle vendite on line che rappresenta il 25% dell’intera produzione".