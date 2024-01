I Dolphins vincono il derby. Villa si arrende

Il derby è dei Dolphins. In Divisione regionale 1 Riccione batte Villa 71-57, chiudendo a cinque la striscia di vittorie consecutive dei Tigers. Dopo un inizio favorevole agli ospiti (1-9, bene Polverelli), i Dolphins di Ferro guadagnano punto su punto, chiudono vicini il primo quarto (13-16) e mettono la freccia in un secondo in cui Villa fa molta fatica ad attaccare il canestro e a mettere punti a referto. L’attacco riccionese invece si sblocca, col punteggio dell’intervallo tutto per i padroni di casa (34-23). Di ritorno dagli spogliatoi altro ribaltamento, con la squadra di Amadori che ripassa avanti sul 48-49. In dirittura d’arrivo lo sprint è di Riccione. Il tabellino, Riccione: Renzi 6, Gardini 14, Provesi, Russu 16, Del Fabbro 16, Amatori, Gori 9, Mainetti, Ka 5, Mariotti, Calegari 6. All.: Ferro. Viillanova: Zannoni 21, Fe. Guiducci 2, Polverelli 12, Bomba 7, T. Guiducci 2, Buo, Mussoni 2, Raffaelli 7, Fi. Guiducci 3, Bollini 1. All.: Amadori.