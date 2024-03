I dubbi dei bagnini sul piano spiaggia

Ultimi giorni per presentare le osservazioni al nuovo piano dell’arenile di Rimini. È lo strumento di pianificazione urbanistica che orienterà la rigenerazione e l’innovazione della spiaggia riminese per gli anni a venire. C’è tempo fino al 3 aprile per depositare le osservazioni. I bagnini e gli altri operatori di spiaggia hanno preparato un... mare di indicazioni e dubbi sul piano. Tra i punti che non convincono affatto ci sono i criteri fissati dal Comune sugli accorpamenti tra gli stabilimenti. "Stiamo lavorando per presentare numerose osservazioni – conferma il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud, Mauro Vanni (nella foto) – A nostro parere sono tanti gli aspetti da sistemare, visto che questo sarà lo strumento che fisserà le regole della spiaggia per i prossimi 20 anni". Ma Vanni appartiene al partito degli ’ottimisti’, perché "riteniamo che si possa arrivare insieme al Comune a una buona soluzione finale, grazie anche alle osservazioni di noi operatori". La vera incognita resta "è il nodo concessioni. Speriamo che la riforma promessa dal governo arrivi presto".