I familiari di Pierina: "Troppi testimoni"

Tredici parenti di Pierina Paganelli, assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, tra cui spiccano i figli dell’anziana trucidata con 29 coltellate nel buio del seminterrato di via del Ciclamino 31, la sera del 3 ottobre di due anni fa. Giuliano Saponi, la sorella Chiara e il fratello Giacomo prenderanno parte di persona a un inizio di processo: "Non riteniamo che soggetti diversi da questi, anche in numero roboante, possano apportare nulla di nuovo alla ricostruzione del fatto o elementi giuridici utili alla decisione. Il riferimento è alla lunga lista di 145 testimoni chiamati a deporre dalla difesa di Dassilva, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi.