I Family hotel di Riccione puntano sulla Svizzera

Missione svizzera per i Family hotel riccionesi. Il Consorzio parteciperà alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano, un’importante fiera turistica che si svolgerà dall’1 al 3 novembre. "La partecipazione alla fiera di Lugano non è solo un’opportunità per far conoscere le nostre strutture", precisa il presidente dei Riccione Family Hotels, Andrea Ciavatta, "ma anche una strategia mirata per espandere la nostra presenza nel mercato svizzero. Siamo convinti che la Svizzera rappresenti un mercato dinamico e potenzialmente ricco di nuove opportunità di collaborazione". Nello stand dei Riccione Family Hotels sarà presente anche la mascotte Oxy, amata dai bambini che ogni anno trascorrono le vacanze a Riccione. Non mancheranno una serie di gadget esclusivi, come un piccolo Oxy pupazzo, firmato Trudi, e attività di animazione pensate per intrattenere i più visitatori piccoli. La missione del consorzio sarà in solitaria. "L’amministrazione comunale è impegnata nel progetto con l’agenzia Kpmg per individuare la miglior strategia turistica per il brand Riccione, ma per noi diventa cruciale muoverci subito sui mercati stranieri di prossimità", sottolinea Ciavatta. Il Consorzio non vuole attendere. "Quest’anno le strutture che fanno parte dei Riccione Family Hotels hanno avuto un incremento del 30% nelle richieste di soggiorni family-friendly rispetto all’anno precedente".