I fedeli coprono l’aumento dei costi per riqualificare la chiesa di Santa Lucia: "Presto la riapertura"

Per la riapertura della chiesa di Santa Lucia a San Giovanni ci siamo. Dopo mesi di cantiere, la ristrutturazione pare oramai prossima alla conclusione. "All’importo iniziale di circa 270.000 euro – conferma l’amministrazione comunale marignanese – si è giunti ad un importo di circa 300.000 euro in parte coperti anche da una donazione dedicata alla Chiesa di Santa Lucia di circa 30.000 euro a cura dei fedeli e dei marignanesi affezionati alla chiesa. Con ogni probabilità i lavori potranno concludersi entro la metà di febbraio 2025. A questi interventi di carattere strutturale ne seguiranno altri minori che interesseranno le finiture e il completamento degli ambienti interni della Sacrestia per renderla parzialmente accessibile". San Giovanni è particolarmente legata a Santa Lucia, tanto da dedicare alla Santa una Chiesa, opere d’arte e una fiera millenaria. In questi giorni si è tenuta una partecipatissima fiera di paese, anche grazie ai cittadini e a tantissimi volontari che l’hanno reso molto attraente e ricca di proposte per grandi e piccini. "Nonostante il protrarsi dei lavori alla chiesa, causa di varie difficoltà fisiologiche tipiche di quando si interviene su un immobile di valore storico artistico – conclude l’amministrazione comunale marignanese – siamo vicini a vedere il completamento dell’opera restituendola nel suo splendore alla cittadinanza con l’obiettivo di creare al suo interno una raccolta dedicata alla musica sacra che entrerà a far parte di una futura rete di raccolte e mostre marignanesi".

lu.pi.