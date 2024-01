I fedeli della Petitti: "Subito il nuovo segretario Pd"

Filippo Sacchetti lasci subito la guida del Pd e si dedichi a Santarcangelo, dov’è candidato sindaco, e si scelga il nuovo segretario provinciale "per gestire la campagna elettorale" nei 16 comuni del Riminese che andranno alle urne per le amministrative. Firmato: il circolo Pd Euterpe di Rimini (quello del V Peep e Villaggio Primo maggio e Grotta rossa). Uno dei circoli più forti, per il numero di iscritti, e ’feudo’ di Emma Petitti. Pochi giorni fa era stato lo stesso Sacchetti a porre la questione, dopo la sua candidatura a sindaco di Santarcangelo. Il segretario provinciale del Pd – su queste pagine – aveva annunciato l’intenzione di dimettersi a patto che "ci siano le condizioni per individuare subito un nuovo segretario condiviso da tutti".

Sacchetti non ha ancora convocato l’assemplea provinciale Pd per decidere il da farsi e il circolo Euterpe adesso lo incalza. Perché "la candidatura di Sacchetti a Santarcangelo priva il Pd riminese di una guida autorevole, ma priva anche il territorio santarcangiolese delle energie necessarie per vincere". Da qui "la responsabilità di designare rapidamente una nuovo segretario provinciale, una figura competente e autorevole, con una solida conoscenza dei problemi nei comuni al voto, una buona esperienza di direzione politica e amministrativa, che gli consenta di entrare subito nel gioco di una partita già iniziata". Ma la scelta del nuovo segretario va fatta anche "valutando l’attuale assetto degli organi dirigenti e la nuova fase politica del Pd con la segreteria Schlein". Insomma: va riequilibrato il direttivo, considerato oggi ancora troppo legato a Bonaccini da chi ha sostenuto la Schlein. La scelta "va fatta subito". Riziero Santi, sindaco di Gemmano e segretario Pd a Riccione, è il favorito per diventare il nuovo segretario provinciale.