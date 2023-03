I figli della vittima: "L’assassino ha avuto quel che meritava"

Ieri, nell’aula del tribunale in cui è stata letta la sentenza di condanna a 16 anni per Antonio Rapisura, era presente anche il cugino di Galileo Landicho, insieme all’avvocato della famiglia, Carlo Manti del foro di Savona. Ed è stato proprio il cugino del giardiniere 74enne, ucciso con una pugnalata il 21 novembre del 2021 davanti alla stazione ferroviaria, a mettersi in contatto telefonico con i figli di Galileo – due maschi che vivono in Australia e una femmina che abita negli Stati Uniti, tutti costituiti parte civile nel processo – per comunicare loro la notizia. "Possiamo ritenerci soddisfatti di questa conclusione – commenta l’avvocato Manti –, in quanto all’imputato è stato riconosciuto il massimo della pena previsto nel caso della condotta a lui contestata. Il suo è stato un comportamento gravissimo e orribile, il nostro augurio era che non fossero concesse attenuanti: così alla fine è stato. In attesa di leggere le motivazioni – continua Manti – posso dire che la famiglia si è sentita tutelata dalla giustizia e del fatto che non siano stati fatti sconti. Un ringraziamento doveroso alla Procura di Rimini per aver messo a disposizione le migliori professionalità in fase di indagini preliminari e nel corso del dibattimento".

Un uomo mite, con parenti sparsi per il mondo, ma che viveva solo in un appartamento a Villa Verucchio. Questo il ritratto della vittima, Galileo Landicho. Era arrivato in Italia 34 anni fa, lasciando nel suo paese d’origine, le Filippine, una moglie da cui si era separato e una figlia. Per un po’ aveva lavorato come scaricatore di frutta e verdura, fino a quando aveva conosciuto un imprenditore della Valmarecchia che gli aveva offerto un posto come giardinieretuttofare, mettendogli a disposizione un appartamento. "Era una persona riservata ma anche diligente e scrupolosa, un gran lavoratore – così lo aveva descritto l’imprenditore che per 18 anni lo aveva avuto come collaboratore –. Era molto religioso, andava a messa tutte le domeniche, poi si fermava a Rimini per pranzare insieme ai suoi connazionali".