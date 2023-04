I film ai raggi x: la Settima Arte alza il sipario

Si alza il sipario per la quinta edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, la kermesse che fino a domenica proporrà cinque giorni di appuntamenti, tutti gratuiti, con anteprime, proiezioni, masterclass e la consegna del premio Cinema e Industria e del premio Valpharma per il cinema. Il via ufficiale con la masterclass ‘L’analisi del film’ e ‘La donna che visse due volte’ ha riempito ieri mattina il cinema Fulgor, mentre nell’openin night di ieri il protagonista è stato lo scrittore Marco Missiroli. Oggi invece alle 21, sempre al Fulgor, si terrà la consegna del Premio Valpharma per il cinema. Il premio, giunto alla terza edizione, istituito in memoria dell’imprenditore Roberto Vaducci e indirizzato a professioniste under 40 dell’industria del cinema, quest’anno viene assegnato alla regista Valentina Bertani, presente insieme ad Alessia Valducci, presidente Gruppo Valpharma, e alla giornalista Cristina Scognamillo. Al termine della premiazione si terrà la proiezione de La Bellezza della Chiome, diretto dalla Bertani. Il film racconta la storia di Benjamin e Joshua, due gemelli omozigoti con una disabilità intellettiva e un naturale carisma. Le altre proiezioni in agenda oggi sono ‘Novecento Atto I’, alle 11, e ‘Novecento Atto II’, alle 15, entrambi in Cineteca. Mentre al Fulgor alle 11 e alle 15 saranno proiettati rispettivamente ‘Una giornata particolare’ e ‘Y Tu Mama Tambièn’.

f.z.