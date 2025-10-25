I filobus spariti. Torneranno presto operativi

Da oltre un anno, sulle strade di Rimini e Riccione non si vede più neanche l’ombra dei filobus. Eppure, le linee aeree che corrono sopra le vie principali — da viale Principe Amedeo, al lungomare, fino alla Perla Verde — sono ancora lì, a ricordare un servizio che per decenni ha accompagnato residenti e turisti lungo la costa. Ma dove sono finiti i filobus della linea 11, simbolo della mobilità elettrica cittadina? A chiarire la situazione è Start Romagna, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. "I filobus non sono più in circolazione da oltre un anno, da quando è stato vietato il passaggio sul ponte del Marano ai mezzi superiori alle 3 tonnellate e mezzo e per l’impossibilità di transitare su viale Verdi. Una volta completati i lavori sarà ripristinato il servizio. Crediamo ci vorrà ancora un anno".

La sospensione, dunque, è legata ai lavori di consolidamento del ponte e alle limitazioni di peso imposte per motivi di sicurezza. L’ultima corsa di un filobus lungo la costa risale proprio al periodo immediatamente precedente all’avvio del cantiere. Da allora, la linea 11 — una delle più frequentate, soprattutto durante la stagione estiva — viene coperta interamente da autobus tradizionali, garantendo comunque la continuità del servizio tra Rimini e Riccione.

Il vuoto lasciato dai filobus, tuttavia, è in parte colmato dal Metromare, la linea di trasporto rapido costiero che collega le due città con mezzi elettrici su corsia dedicata. Un’alternativa moderna che ha alleggerito il traffico lungo il litorale, pur senza sostituire del tutto la storica linea aerea. Per rivedere i filobus tornare a percorrere la Riviera, bisognerà dunque attendere la fine dei lavori al ponte del Marano. Fino ad allora, restano solo i cavi sospesi sopra la strada: un segno visibile di un servizio pronto a ripartire, ma ancora fermo ai box.

f.t.