I fiori del convolvolo sbocciano in Rete

Approderà in rete fra pochi giorni il nuovo cortometraggio del regista riminese Giuseppe Fabbri I fiori del Convolvolo. Un progetto come sempre indipendente e tutto made in Rimini. Per l’occasione è stata organizzata una proiezione speciale, assieme agli autori e al cast, lunedì (ore 21) al Club Nautico di Rimini, a ingresso gratuito. La pellicola, della durata di circa 30 minuti, racconta la storia di un giovane con la sindrome di Asperger e narra anche le difficoltà che i genitori devono affrontare lungo la strada. Si tratta del terzo lavoro di Fabbri. Il cortometraggio è stato tratto dall’omonimo racconto scritto da Stefano Lunedei. "Abbiamo registrato nell’estate 2021 – dice il regista – grazie al sostegno di imprenditori locali e a una capillare raccolta fondi sul territorio. Protagonista del cortometraggio è l’attore esordiente Francesco Drudi. Nel cast ci sono poi attori importanti del panorama locale, del calibro di Marco Mussoni, Chiara Cicognani, Francesca Airaudo, Francesco Tonti, Mara Di Maio, Giorgia Fabiani, Niko di Felice, Ivana Rambaldi, Vanessa Villa e Leonardo Vitali. Per la prima volta sullo schermo c’è un altro attore, il piccolo Andrea Mussoni". Dopo la proiezione di lunedì sera, in anteprima, il cortometraggio di Fabbri sarà liberamente visibile all’indirizzo https:youtu.beqV4TOD0hk4o.

Rita Celli