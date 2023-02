I fiori sbocciano in ricordo delle vittime

Un progetto che coinvolge scuole di tutta Italia e dell’estero. È quello chiamato Crocus, e anche la scuola media di Verucchio ha piantato bulbi di crocus in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Il progetto è rivolto a ragazzi dai 10 anni in su, nato per iniziativa della fondazione irlandese ’Holocaust Education Trust Ireland’. Ogni istituto scolastico viene fornito di bulbi di crochi gialli da piantare in autunno.

Questi fiori vengono usati per ricordare i bambini vittime dell’olocausto. Il loro colore ricorda quello della stella di David, che gli ebrei erano obbligati a indossare sulle loro vesti. Come sappiamo, l’olocausto segnò la storia, gli ebrei, polacchi, slavi, quelli affetti da disabilità, omosessuali o oppositori di regime, subirono innumerevoli torture sia fisiche che psicologiche, e morirono da parte dei nazisti. Nell’ambito del progetto abbiamo svolto un lavoro di ricerca su alcune vittime, bambini o adolescenti. Sono storie, che per quanto possa essere doloroso, non devono mai essere dimenticate, per non ripetere più gli stessi errori del passato.

R.Boubagra, A.Cataldo

I.Fortuzi, E.Sorrentino Ramos

Classe III H