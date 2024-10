I fiumi tornano a fare paura. Allerta rossa per rischio idraulico e arriva un nuovo sistema di allarme

Sono ore di apprensione per la piena dei fiumi e del Marecchia, attesa nella notte. Tornano a fare paura le piogge intense e i venti di burrasca. E con l’allerta rossa per criticità idraulica diffusa dalla Protezione civile nella giornata di ieri, con fenomeni che proseguiranno anche nella giornata odierna, il Comune di Rimini lancia il nuovo sistema di Alert che raggiungerà gli smartphone dei cittadini prima del verificarsi di eventi meteorologici eccezionali. Si chiama Alert System Rimini ed è un servizio gratuito che consente alle amministrazioni pubbliche di comunicare tra loro, ma cosa ancor più importate permette ai municipi di comunicare e avvertire i cittadini sugli smartphone, tramite app o telefono fisso. Ma per consentire la diffusione dei messaggi bisogna dare il proprio consenso iscrivendosi al sito web https://registrazione.alertsystem.it/rimini, oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.

Il servizio consentirà di avere una ampia gamma di informazioni prima del verificarsi degli eventi ed anche in tempo reale sui provvedimenti presi dalle amministrazioni. Ad esempio sarà possibile sapere se è prevista la chiusura delle scuole in caso di particolari eventi, un provvedimento già visto il mese scorso come conseguenza delle abbondanti piogge iniziate a cadere il 18 settembre.

A questo sistema che offre anche la mappa regionale delle allerte, consigli utili e altre informazioni, il Comune di Rimini affianca la messaggistica sfruttando Whatsapp. Si chiama WhatsUrp e lo si può attivare al numero telefonico 331-6432314. Il servizio è stato pensato per dare informazioni su una vasta gamma di servizi dati dal Comune, come bandi, scadenze, viabilità e così via, ma offre anche informazioni sulle allerte meteo.

Intanto andrà gestita l’allerta rossa attuale e come al solito ad essere attentamente monitorati sono i fiumi. Dal pomeriggio di ieri le precipitazioni intense e costanti hanno iniziato a ingrossare la portata dei fiumi, mentre i venti nord orientali di burrasca hanno raggiunto velocità comprese tra 75 e 88 chilometri orari sulle aree costiere. Condizioni che impediscono ai fiumi di scaricare l’acqua accumulata durante il proprio corso alzando il livello dei corsi tanto che nella notte appena trascorsa si prevedeva l’innalzamento fino al livello di soglia 2. Sempre sul finire della giornata di ieri le onde in mare hanno raggiunto altezze superiori a 3 metri, il che ha comportato fenomeni di erosione dell’arenile nelle zone più sottoposte al fenomeno lungo la costa provinciale. Oggi i fenomeni sono dati in attenuazione fin dal mattino, ma il progressivo ritorno alla normalità non sarà tale nelle aree collinari. E’ qui che le piogge abbondanti potranno provocare fenomeni franosi tra le tante frane censite nell’entroterra riminese.

Andrea Oliva