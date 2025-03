I fratelli Bianchi nel mirino. Offesi e minacciati sul web

"Devi morire". "Veniamo al tuo matrimonio e dopo vedrai...". È questo il tenore di numerose minacce, anche di morte, che con il passare dei mesi da dopo il delitto di Pierina Paganelli, uccisa nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, sono comparse sui social network e rivolte ai fratelli Bianchi. Loris e Manuela, quest’ultima ora indagata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta per far luce sull’assassinio di sua suocera, sono infatti finiti più volte nel mirino dei leoni da tastiera che seguono ormai quotidianamente gli sviluppi del giallo di via del Ciclamino e che si schierano da una parte o dall’altra per far valere le proprie convinzioni su come sia andata davvero quella notte. Su chi abbia insomma ucciso Pierina.

Ma mentre questo compito spetta alla procura della Repubblica di Rimini, lo scontro aperto sul Web è presto scivolato verso il tifo da stadio, alimentato dal passare dei mesi e dai continui colpi di scena di una giallo matrioska il cui mosaico sembra quanto mai fluido e mobile come il magma. Una condizione molto particolare di un’inchiesta lunga e delicata – che continuerà per altri 6 mesi oltre il suo normale termine – che è finita per far moltiplicare, con un’impennata a seguito dei recenti sviluppi e l’interrogatorio di Manuela, la cosiddetta ’shitstorm’ a mezzo social.

Per la precisione, i commenti minatori, offensivi o minacciosi nei confronti dei fratelli Bianchi sarebbero arrivati da parte di oltre 400 profili – sostiene il pool difensivo di parte – mediante commenti comparsi su pagine Facebook e Instagram o gruppi e profili YouTube dove si dibatte assiduamente del giallo di via del Ciclamino. "Siamo al lavoro per sporgere le dovute denunce-querele per diffamazione aggravata a mezzo social contro tutte le persone che in questi mesi hanno rivolto offese e minacce di ogni tipo e tenore ai nostri assistiti", hanno fatto sapere Nunzia e Davide Barzan, rispettivamente avvocato e consulente-criminalista dei fratelli Bianchi.

Una vera e propria pentola a pressione il caso Paganelli, che non lesina conseguenze anche indirette per tutti i suoi protagonisti, mentre il filone dell’inchiesta si avvia verso una data spartiacque nel canovaccio delle indagini. Domani infatti davanti al gip Vinicio Cantarini – e alla presenza dello stesso indagato per omicidio Louis Dassilva – sfileranno tutti i super periti in causa per relazionare in contraddittorio gli esiti degli accertamenti compiuti sul Dna, cam3 della farmacia e sui cellulari del 34enne senegalese.

