I frati a caccia di donatori "Ora ’adottate’ il convento"

"Confidiamo nella provvidenza e nella generosità dei santarcangiolesi". I frati di Santarcangelo sperano che alla porte del convento bussi prima o poi qualche ’cavaliere bianco’, per aiutarli a sostenere i costosi di lavori di recupero e di consolidamento del complesso dei Cappuccini. I lavori sono cominciati a febbraio. La partenza del cantiere, previsto da tempo, è stata accelerata dalle nuove lesioni al convento causate dai ripetuti terremoti avvenuti in Romagna. I 7 frati sono stati stati costretti a lasciare le loro stanze e a trasferirsi nella foresteria. Anche la chiesa non è più praticamente utilizzata: le messe e altre celebrazioni vengono fatte nel salone. La messa in sicurezza del convento, resasi necessaria visti i continui movimenti franosi sul colle, costerà oltre un milione. I frati hanno avviato una raccolta fondi, e le donazioni non mancano. "Durante il periodo di quaresima – spiega padre Salvatore Giannasso, responsabile dei Cappuccini di Santarcangelo – avevamo invitato i fedeli a mettere da parte almeno un euro al giorno, quasi una sorta di ’fioretto’ per aiutarci. Oltre 50 persone hanno aderito all’iniziativa e c’è chi ha donato più di un euro al giorno". Ma iniziative come questa purtroppo sono gocce nel mare, vista la cifra da mettere insieme. "Abbiamo lanciato anche un’altra iniziativa, l’abbiamo chiamata ’Adotta il convento’. Per ogni tipologia di intervento invitiamo le persone a dare il loro contributo, che poi verrà ricordato nel convento. Per esempio ora chiediamo una mano per i pavimenti". I frati sperano che "prima o poi si facciano avanti degli imprenditori, che possano darci un contributo sostanzioso".

Nel frattempo a Santarcangelo prosegue anche la raccolta fondi per finanziare l’intervento per la messa in sicurezza della chiesa Collegiata. I lavori in corso riguardano il campanile e il transetto sinistra, ma sarà la prossima fase del cantiere quella più costosa: servono quasi 2 milioni di euro. La parrocchia di Santarcangelo e la Diocesi sperano in contributi dal ministero dei Beni culturali e dalla Cei. Intanto prosegue la raccolta fondi per il restauro della chiesa che ha avviato il comitato parrocchiale.