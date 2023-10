I frati di Verucchio hanno trovato un tesoro. Scoperti altri affreschi del ’300 nella chiesa

Quell’affresco scoperto per caso da frate Federico due anni fa, non è solo. Dopo il primo rinvenimento fatto alla chiesa di Santa Croce di Villa Verucchio, è venuto alla luce un intero ciclo di affreschi del ’300. Opere che sarebbero da attribuire a Pietro da Rimini e alla sua fiorente bottega. Una scoperta che ha dell’eccezionale, come attesta lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa: "Si ipotizza che dell’arte trecentesca sia giunto a noi meno del 3 per cento. Per questo è eccezionale la scoperta di un nuovo ciclo pittorico di qualità altissima e cosa sta emergendo in una delle più antiche aree francescane in Romagna". Dal coro della chiesa dei frati minori di Villa Verucchio sono emerse grandi figure femminili in abiti aristocratici, Adamo e il teschio e un’iscrizione latina, un panorama collinare abitato da due personaggi, san Francesco che dialoga con un’altra grande figura francescana (Santa Chiara?) e altre narrazioni, oltre all’antica pittura medievale del Cristo in pietà, custodita in una nicchia.

Gli esperti stabiliranno se davvero, come pare, è opera di Pietro da Rimini. Studi che potrebbero dimostrare che quello di Verucchio fu il primo convento francescano della Romagna. L’entusiasmo di aver scoperto un vero tesoro era palpabile ieri, quando sono stati alzati i veli. Tutto è nato grazie alla curiosità di frate Federico, che due anni fa incuriosito da una punta intravvista dietro il coro ligneo ha calato il suo cellulare nella fessura e si è trovato di fronte all’antico Cristo in pietà. Da quel momento, grazie all’interessamento dei frati, assistiti dall’architetto Claudio Lazzarini, e insieme a Comune di Verucchio, Fondazione Cassa di Risparmio Rimini e Rotary club Rimini, si è attivato un circolo virtuoso che ha portato a uno dei più importanti rinvenimenti della storia di arte medievale. "Abbiamo davanti a noi un’operazione molto complessa, che sarà possibile grazie a un ottimo lavoro di squadra che è stato avviato nel migliore dei modi e per il quale mi complimento – dice la Soprintendente di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Federica Gonzato – Il tutto salvaguarando la fruizione liturgica della chiesa". Già le prime operazioni avevano fatto intendere che la parete attorno alla nicchia portava traccia di altre pitture. Gli affreschi ora sono stati puliti e messi tutti in sicurezza. L’obiettivo dei promotori è proseguire le indagini, i restauri e il riallestimento dell’abside recuperando la forma originaria, valorizzando il prezioso coro. "Dopo la scoperta ora è necessario passare a una valorizzazione consapevole di questo tesoro – sottolinea Mauro Ioli, presidente della Fondazione Carim – E noi, come fondazione, continueremo a dare il nostro contributo. Ma l’importanza di questa scoperta è tale da farci sperare di intercettare altri sostenitori, per riportare alla luce un altro, importante pezzo di storia di questa felice variante dello stile giottesco".

A questa sfida "impegnativa e affascinante e che richiederà un impegno corale, il Rotary di Rimini non si sottrarrà", assicura il presidente del club Attilio Gardini. "Lo strepitoso ritrovamento - commenta Alessandro Giovanardi, storico dell’arte – segna un inedito sentiero di scoperta nella pittura riminese del Trecento e ci offre probabilmente un episodio unico della storia e della spiritualità francescana". Anche il restauratore Romeo Bigini non frena lo stupore. "Procedendo nel recupero dei frammenti, si evince la grande qualità pittorica e la possibile scuola di appartenenza". Per la sindaca di Verucchio, Stefania Sabba, "il rinvenimento impreziosisce il patrimonio culturale del paese. E avviene in un luogo come il convento che è già nel cuore di tutti per il Cipresso di San Francesco". "La bellezza di questi affreschi – conclude padre Bruno Miele, il guardiano del convento – aggiunge grande forza al messaggio di pace di questi luoghi, frequentati da tanta gente che li apprezza e vuole bene a noi frati". I restauratori Romeo Bigini e Floriano Biagi ora procederanno al restauro. E sono sicuri di trovare altre porzioni di affreschi, nella parete di destra del coro e sulla cupola.

