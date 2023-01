I frati: "La mensa dei poveri resta anche se il convento chiuderà"

Il futuro del convento dei frati cappuccini di via della Fiera? Si saprà solo in primavera se rimarrà aperto o no. In aprile avverrà la nomina dei nuovi responsabili dei cappuccini in Emilia Romagna, e sarà quella anche l’occasione per capire se il convento di Rimini resterà aperto, o se invece chiuderà con il conseguente trasferimento dei frati altrove. Alcuni fedeli hanno avviato una raccolta firme e hanno scritto sia a Papa Francesco sia all’ordine dei cappuccini, per scongiurare la chiusura. Quello che è certo è che, in ogni caso, non chiuderà l’Opera Sant’Antonio, la mensa per i poveri gestita dai frati insieme a una sessantina di volontari. La conferma arriva da padre Giordano Ferri: "La mensa andrà avanti. Continueremo la gestione dell’Opera Sant’Antonio. È in forse il futuro del convento, non certo della mensa". Che anche nel 2022 ha sfamato e aiutato tante persone. Lo dicono i numeri: alle persone che si sono rivolte in via delle Fiera, oltre 1.300, sono stati offerti l’anno scorso ben 56.604 pasti caldi, farmaci e la possibilità di farsi una doccia. Tra le persone aiutate da frati e volontari di via della Fiera prevalgono gli uomini, e più della metà delle persone ha oltre 50 anni. Tanti gli utenti italiani (oltre un quarto), ma l’Opera Sant’Antonio nel 2022 ha aiutato anche tanti profughi ucraini arrivati qui a Rimini dopo l’inizio della guerra.