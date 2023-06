I frati lasciano la parrocchia di Sant’Antonio

di Luca Pizzagalli

Dopo oltre 70 anni la parrocchia di Sant’Antonio a Cattolica, in via Del Prete, non sarà più guidata dai Frati Minori Conventuali. La decisione presa dalla Provincia San Francesco del Centro Italia dell’ordine francescano ha portato ad un passaggio storico per Cattolica. Infatti, proprio di recente la Diocesi di Rimini ha reso noto che la terza parrocchia della città (circa 2.000 i parrocchiani in inverno) sarà affidata da un punto di vista pastorale e liturgico alla fraternità sacerdotale di San Pio V a Cattolica e dei sacerdoti già presenti sul territorio cattolichino. In particolare il nuovo amministratore sarà Don Matteo Donati, 51enne, già parroco di San Benedetto, la seconda parrocchia di Cattolica che sorge in zona stadio a monte della ferrovia.

Un cambiamento epocale, a causa del calo di vocazioni religiose, che già da alcuni anni pareva possibile e che ora è divenuta realtà per Sant’Antonio. Una presenza francescana di fatto rimarrà, comunque, con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere che continuerà a gestire i locali dell’ex-convento francescano a fianco della chiesa di Sant’Antonio per l’accoglienza terapeutica a bambini bielorussi provenienti dalle zone contaminate da Chernobyl. Ma di fatto concretamente ora la parrocchia di Sant’Antonio non sarà più guidata dai frati.

Una parrocchia, comunque, storica e che sorge in piena zona a mare, e che d’estate è sempre stata un punto di riferimento per migliaia di turisti visti la numerosa presenza di attività ricettive ed alberghiere in tale quartiere. Molto apprezzate e frequentate, ad esempio, le messe domenicali e serali. Mentre in inverno complessivamente nel suddetto quartiere i fedeli diventano circa 2.000 unità tra residenti ed operatori cattolichini.

Il vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi ha anche ufficializzato un’altra importante novità per la comunità di fedeli cattolichini: arriverà come nuovo elemento della fraternità sacerdotale di San Pio V Don Eugenio Facondini, 53 anni, parroco di San Lorenzo di Sogliano.

Un sacerdote in più dunque per un territorio molto ampio e per aiutare la centralissima parrocchia di San Pio V, che attualmente supera i 9000 fedeli e da sempre rappresenta il centro pastorale e spirituale di riferimento per tutta la città e i parrocchiani di Cattolica.