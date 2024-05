I frontalieri sfondano quota 8mila. Sono il 36% della forza lavoro

Più di 24mila lavoratori e di questi più di 8mila sono frontalieri. L’aggiornamento arriva dall’Ufficio di statistica di San Marino e mette sotto la lente i numeri dei primi tre mesi del 2024. Paragonandoli a quelli dell’anno precedente. Al 31 marzo di quest’anno le forze di lavoro complessive sono 24.548. "Rispetto al 31 marzo 2023 si registra un incremento di 692 unità (+2,9%) – recita il bollettino – I lavoratori dipendenti del settore privato sono 18.372 e, insieme a quelli del settore pubblico, rappresentano il 90,7% della forza lavoro". Le altre componenti della forza lavoro sono rappresentate da 1.561 lavoratori indipendenti (6,4% della forza lavoro) e 714 disoccupati (2,9%), di cui 401 sono disoccupati in senso stretto. I lavoratori dipendenti del settore privato nell’ultimo anno sono aumentati di 577 unità (+3,2%); i settori che hanno registrato i maggiori incrementi sono: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+104 lavoratori pari al +3,4%)". Ma sono andati forte anche le agenzie di viaggio e quelle che si occupano di servizi di informazione e comunicazione” (+66 lavoratori pari al +6,5%). "I lavoratori occupati nel settore manifatturiero sono diminuiti di 26 unità, pari a -0,4% e rappresentano il 38,6% dei dipendenti del settore privato". Il settore pubblico allargato impiega 3.901 lavoratori, sono aumentati di 59 unità nell’ultimo anno (+1,5%). Poi i frontalieri. Che negli ultimi dodici mesi hanno subito un incremento di 666 unità (+9,1%), raggiungendo il numero di 8.015 lavoratori, pari al 36% del totale dei dipendenti. "Nella ripartizione per qualifica, i frontalieri sono principalmente operai (55,7%) e Impiegati (42%), mentre solo il 2% rientra tra i dirigenti". Al 31 marzo 2024 i disoccupati totali sono 714, nell’ultimo anno sono aumentati di 50 unità. I disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro, sono 401, 38 in più rispetto al 2023. Tra questi, "il titolo di studio prevalente – sottolineano dall’Ufficio di statistica – è il diploma di maturità (28,2% del totale), mentre la percentuale di disoccupati con un titolo di studio universitario è il 16,5%".