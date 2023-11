I furbetti della tasse. Sospesi due alberghi

A nulla sono valse le lettere di sollecito e le ingiunzioni di pagamento recapitate nel corso del tempo ai gestori di due alberghi riminesi, che da quell’orecchio hanno continuato a non volerci sentire, facendo di tutto per non dover mettere mano al portafoglio. Alla fine, di fronte al rifiuto dei titolari di saldare il debito accumulato con Palazzo Garampi, il Comune di Rimini non ha potuto far altro che scegliere la linea dura. Il mancato versamento dei tributi riferiti all’annualità 2019 ha fatto quindi scattare il provvedimento di sospensione della licenza per le due strutture ricettive. La misura è stata adottata nei giorni scorsi dagli uffici comunali, che hanno preso in considerazione ammanchi per un totale di 170mila euro derivanti dall’omesso pagamento di varie tasse, come Tari, Imu, imposta di soggiorno. Un atto amministrativo scaturito dopo numerosi rilevi, comunicazioni e sollecitazioni formali, lungo un periodo temporale di quattro anni. Insieme a questi, sono in corso altri sei analoghi procedimenti amministrativi di sospensione dell’attività a casa del mancato pagamento dei tributi comunali per una cifra complessiva di 600mila euro.

"Va detto che il provvedimento – spiega l’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini – giunge a valle, al termine di un lungo percorso fatto di comunicazioni formali, tutte disattese. Il tema generale è chiaro: in un panorama in cui gran parte delle strutture ricettive ed economiche contribuiscono regolarmente al pagamento dei tributi locali, occorre sanzionare chi non lo fa perché il mancato pagamento toglie risorse, strade, scuole a tutta la comunità. Questo provvedimento dunque, va nella direzione di promuovere e difendere l’equità e il bene comune, inteso come interesse dell’intera collettività. Ricordo sempre che proprio grazie al recupero dell’evasione fiscale che il Comune di Rimini, negli ultimi 15 anni, è riuscito a finanziare un bel pezzo dei suoi interventi di rigenerazione urbana e di promozione del sociale e della scuola".

Da rilevare come nella lotta all’evasione della tassa di soggiorno Rimini sia risultato essere nel 2022 il secondo comune più virtuoso d’Italia. Ad accertarlo una ricerca del Centro Studi Enti Locali, basata su dati estratti dalla banca-dati "Siope+". La ricerca riguarda tutti i comuni che hanno istituito l’imposta ed è basata sull’analisi del gettito registrato tra il 2019 e il 2022 di una delle imposte locali che sono state maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, va le a dire l’imposta di soggiorno. Il Comune di Rimini balza, dal quarto posto del 2019, al secondo posto del 2022 nella particolare classifica dei comuni virtuosi nella lotta al contrasto dell’evasione con 323.686 euro recuperati.