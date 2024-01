I furti non si fermano, ladri in via Castellabate

I ladri che da diverse settimane hanno messo nel mirino La Valletta e il Ghetto dei Pirati, ovvero la zona degli orti di Igea Marina, non concedono tregua. Questa volta il colpo, come segnala sulle pagine locali dei social un residente, Alessandro C. è stato messo a segno in via Castellabate, la ’strada più affascinante di Bellaria Igea Marina’, costellata di ville e qualche azienda agricola. "Dobbiamo tenere gli occhi aperti – il commento di E. I. –, e notare chi passa. Purtroppo è un po’ che sono in giro. La via Nino Bixio se la sono passata quasi tutta". Proprio nella strada citata, poche sere fa, i malviventi hanno depredato, per la seconda volta in poco tempo, il furgone da lavoro di un residente. Nelle scorse settimane, dopo un momento di particolare recrudescenza dei furti, alcuni residenti, evidentemen te esasperati, erano arrivati addirittura ad proporre di effettuare delle ronde notturne a tutela delle loro case. Una ’proposta’ di fronte alla quale l’amministrazione comunale, va detto, si era detta non contraria. Ovvero, disponibile a sostenere anche forme di tutela ’civica’ del territorio, a suporto e in stretto coordinamento con le forze dell’ordine e la polizia locale, ma specificamente attraverso chat di residenti di

singole strade. I residenti hanno invocato da subito maggiori controlli, e l’installazione di telecamere di videsorveglianza nei luoghi strategici. I controlli e i pattugliamenti vengono effettuati, ma il problema non sembra per il momento purtroppo risolto.