I gestori del ristorante Sirocco lasciano dopo tre generazioni

Dopo decenni di attività, il ristorante Sirocco di via Ovidio a Bellaria ha chiuso i battenti. Tre generazioni sono passate dal locale, e il ristorante è sempre stato un punto di riferimento per personaggi, vip e ospiti della città. "È giunto il momento di prendersi una pausa e di dedicarsi ai nostri cari _ dicono i titolari _ Speriamo di lasciare un ricordo nei cuori di tutte le generazioni che abbiamo avuto il privilegio di servire e di ospitare nel corso degli anni". L’attuale proprietario ha annunciato: "Come tutte le cose belle c’è un inizio e c’è una fine. Abbiamo vissuto tantissime gioie ma gli ultimi anni ci hanno messo veramente a dura prova. Da problemi di salute al Covid. Sirocco non è stato sicuramente un ristorante qualsiasi ma un museo della cucina locale. Una casa per tutti gli amici, non li chiamiamo clienti". Sul futuro non si sbilancia: "Al momento chi lo può dire. Magari apriremo un’altra attività, certamente meno impegnativa per portare avanti quel nome fatto di 60 anni di storia".