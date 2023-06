I giardini del Parco del mare intitolati a Ballandi La moglie Lella: "Bibi era innamorato di Rimini"

"Bibi era innamorato di Rimini, quando si vuole così bene a una terra si cerca di fare tutto al meglio per essa". Così Lella, la moglie del compianto Bibi Ballandi, ha voluto ricordardo ieri alla cerimonia in cui sono stati intitolati, al grande produttore televisiviso e fondatore del Bandiera gialla, i giardini del lungomare nel tratto che va da piazzale Kennedy a piazza Marvelli. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, l’ex sindaco Alberto Ravaioli e tanti riminesi. Prima, a Palazzo Garampi, c’era stato l’incontro tra la moglie di Ballandi e il primo cittadino Jamil Sadegholvaad.

"Mio marito – ha aggiunto la vedova di Ballandi – era una persona speciale, di grande umanità, generosa e con un’educazione fuori dal comune. Siamo stati insieme una vita, mai uno screzio. Non so come ringraziare il Comune per l’intitolazione: il suo nome così non verrà mai dimenticato. E io qui tornerò spesso".