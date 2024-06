I giganti abbandonati. Corsini: "In autunno il piano che darà un futuro alle colonie"

Il futuro delle colonie abbandonate in zona mare andrà scritto nei prossimi mesi. A dettare i tempi ci pensa l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini dopo che i sindaci della riviera avevano pressato la Regione in occasione della commissione territorio e ambiente dell’assemblea legislativa regionale a Palazzo Garampi. "Presto convocheremo e incontreremo tutti i sindaci della Costa – riprende Corsini – per aprire un Tavolo regionale con l’obiettivo di scrivere insieme il Piano dell’Emilia-Romagna, condiviso con le comunità, per il recupero e la valorizzazione di queste strutture che, oltre a essere luoghi simbolo della storia della Romagna come ‘vacanza degli italiani’, possono e devono essere anche oggi un volano per nuovi progetti pubblici e privati di alto livello a favore dei territori e del turismo. L’obiettivo è quello di costruire il Piano entro la fine della legislatura". Corsini vuole fissare i tempi, che sono molto stretti visto che la Regione andrà al voto tra pochi mesi. La legislatura scadrà in gennaio, ma una eventuale elezione a Bruxelles di Stefano Bonaccini potrebbe accelerare il voto. Bisogna dunque fare in fretta, e il pressing dei sindaci durante la commissione va letto anche in questa chiave soprattutto perché, hanno rilevato gli amministratori dei Comuni, idee su cui muoversi per togliere al degrado le strutture che si trovano nella fascia mare ci sono.

"Il turismo è uno dei motori principali dell’economia dell’Emilia-Romagna e come Regione abbiamo sempre cercato di incentivare un’offerta competitiva sui mercati nazionali e internazionali e in grado di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento" riprende l’assessore che ritiene le ex colonie un potenziale valore aggiunto, "perché parliamo di oltre 250 strutture lungo 70 chilometri di costa, la maggior parte delle quali inutilizzate e abbandonate anche se in zone di grande pregio dal punto di vista turistico: una opportunità sicuramente da cogliere, anche in quell’ottica di innovazione del prodotto turistico che da sempre contraddistingue la Romagna".

Intanto Rimini vuole portarsi avanti. "Entro la fine di giugno – spiega la consigliera regionale del Pd, Nadia Rossi – l’Assemblea legislativa voterà per il progetto della ex colonia Enel di Marebello a Rimini, che sarà demolita: al suo posto sarà realizzata una piazza verde e servizi integrati al Parco del Mare". Un inizio mentre "gli uffici tecnici della Regione sono già al lavoro per rivedere il piano territoriale e paesaggistico". Intanto Confartigianato, con il presidente Davide Cupioli, plaude l’azione dei Comuni. "Si tratta nella quasi totalità di ruderi fatiscenti, ricettacolo di microcriminalità, eppure da decenni pare impossibile intervenire. Ben venga lo stimolo degli amministratori".

Andrea Oliva