I giganti della canzone italiana al compleanno di Riccione

Saranno Paola Turci e Gino Castaldo, gli artisti di punta del 102esimo compleanno di Riccione, che quest’anno verrà festeggiato domenica 20 ottobre al Palazzo del Turismo. "Il tempo dei giganti" condurrà il pubblico in un viaggio tra il 1979 e 1981, triennio che segna la stagione d’oro della canzone italiana, rivivendo i Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Lo spettacolo, annunciato mentre si definisce l’intero cartellone del compleanno che cade il 19 ottobre, sarà l’anteprima della stagione teatrale di Riccione Teatro, che in ottobre s’intreccia con la programmazione del Ttv Festival, tuttora in corso, e che venerdì e sabato proporrà altri appuntamenti con Marco D’Agostin, Lucia Calamaro e Maria Laura Palmeri, allo Spazio Tondelli. Occhi puntati intanto sulla Turci tornata più volte a Riccione, fino all’anno scorso, quando per la Notte Rosa si era esibita in Albe in controluce. Sempre l’anno scorso Castaldo ha aperto la prima edizione del Riccione Summer Jazz, salendo sul palco con i Quintorigo e Mauro Ottolini.