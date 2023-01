I gioielli già venduti da Mec3 a Galvanina

La Canuti non è la prima azienda riminese del settore alimentare venduta agli americani, e non sarà l’ultima. Nel 2014 il fondo statunitense Riverside acquistò la Mec3 dalla famiglia Emendatori, per poi rivendere (due anni dopo) l’impero del gelato di San Clemente. Finita lì? Nient’affato, perché il fondo americano ha continuato a fare shopping di grandi aziende del comparto alimentare, e nel 2019 ha acquisito dalla famiglia Mini il gruppo Galvanina, un altro marchio storico del Riminese. Un’operazione valutata in circa 80 milioni di euro. E ora l’acquisizione di Canuti, marchio che rientra appieno nella strategia del fondo statunitense: acquisire imprese (alimentari e non solo) di piccole e medie dimensioni, per valorizzare e rilanciare il made in Italy sul mercato internazionale.