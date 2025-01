I giovani al consiglio comunale della Memoria

Un consiglio comunale speciale, all’insegna della memoria e del coinvolgimento giovanile, si è tenuto ieri a Rimini. Nell’appuntamento aperto alla città, i ragazzi riminesi reduci dal viaggio nei luoghi simbolo della Shoah – Monaco, Dachau e Norimberga – hanno condiviso le loro testimonianze, riflettendo sul valore del ricordo. "Accogliere questi giovani significa arricchirci tutti – ha dichiarato la presidente del Consiglio Laura Fontana –. La memoria non è mai scontata". Il sindaco Sadegholvaad ha sottolineato il ruolo dell’educazione storica: "Anche in Italia la Shoah ha colpito, con la deportazione di oltre 700 bambini ebrei. È nostro dovere non permettere che questi eventi vengano dimenticati". Da 61 anni Rimini mantiene acceso il faro della memoria, affinché la storia non venga banalizzata o relegata a poche righe nei libri di scuola.

f. t.