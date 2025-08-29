I giovani e il mattone. A Rimini servono 77 anni, il sogno casa si allontana

C’è da sorridere amaro. Giorgia Meloni dal palco del Meeting di Rimini annuncia "case a prezzo calmierato per le giovani coppie", il nuovo Piano casa, il mattone come promessa di futuro e di famiglia. E intanto, proprio a Rimini, i numeri raccontano la più beffarda delle verità: a un giovane servirebbero 77 anni per comprarsi un appartamento. Avete letto bene: quasi un secolo.

Il calcolo arriva da uno studio di Ener2Crowd, una piattaforma di investimenti sostenibili in logica Esg (cioè Environmental, Social, Governance: attenzione all’ambiente, all’impatto sociale e alla buona gestione), che ha provato a misurare quanto tempo ci vorrebbe a un giovane italiano per mettere insieme i soldi necessari alla prima casa. Con mutuo o senza mutuo, la sostanza non cambia: le cifre fanno tremare i polsi.

A Milano il sogno di una casetta si traduce in 147 anni di lavoro senza mutuo, 141 con il mutuo. A Roma, 101 anni senza prestito, “solo” 87 con. A Firenze 95 e 79. E a Rimini, quella città di mare, di sabbia e di meeting spirituali ed elettorali, servirebbero appunto 77 anni. Tradotto: se un ventenne iniziasse a risparmiare oggi, ci arriverebbe a 98 anni. Sempre che nel frattempo non debba mangiare, vestirsi, pagare bollette o perfino fare un figlio.

E non va molto meglio altrove: Venezia 82 anni, Torino 81, Genova 76, Trieste 75. A livello nazionale, il tempo medio con mutuo e anticipo è 57 anni. Mezzo secolo. Un’era geologica.

E allora la domanda sorge spontanea: che cosa significa davvero parlare di "case a prezzo calmierato" se i giovani non arrivano neppure alla fine del mese? Il problema non è solo il costo del mattone, ma la forbice che si allarga tra stipendi e prezzi. Retribuzioni basse, discontinue, contratti precari, il rischio di insolvenza che scoraggia banche e istituti di credito. A Crotone, dove le case costano molto meno, ci vorrebbero comunque 37 anni. Ad Agrigento, Enna, Caltanissetta: 38. Ma gli stipendi sono talmente bassi che la rata di un mutuo resterebbe insostenibile per un quarto di secolo.

E così, mentre la premier infiamma la platea citando don Giussani, T.S. Eliot e i “mattoni nuovi”, l’unico mattone che i ragazzi sentono sulle spalle è quello di un futuro murato. Con un mercato immobiliare che appare sempre meno rifugio sicuro: costi di manutenzione, tasse, rendimenti bassi, insolvenze, e persino il flop dei B&B — un tempo cavallo di Troia per ripagarsi il mutuo — a dimostrare quanto fragile sia il castello di sabbia del mattone italiano.

Il paradosso è servito. Da un lato i numeri: tempi biblici per mettere da parte i soldi necessari a comprarsi un tetto sopra la testa. Dall’altro le promesse politiche: piani casa, calmieri, tagli di tasse. Da decenni sbandierati da ogni governo, sempre rispuntati nei comizi estivi, sempre ri-annunciati ai meeting di partito. Con il risultato che, se nel dopoguerra le famiglie riuscivano a comprare un appartamento con 6-7 anni di stipendio, oggi ne servirebbero 60 o 100.

E allora sì, è giusto parlare di sostegno alle giovani coppie. Ma intanto la verità è sotto gli occhi di tutti: i ragazzi italiani hanno smesso di sognare la casa di proprietà. Non per mancanza di volontà, ma perché i numeri li condannano. E Rimini, teatro del nuovo Piano casa, diventa la più ironica delle cornici: la città in cui un giovane deve attendere quasi ottant’anni per avere le chiavi di casa. Altro che "mattoni nuovi": qui ci vorrebbe la bacchetta magica.