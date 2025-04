I giovani e l’impegno per la pace

"I segni della guerra non devono mai più segnare il nostro futuro". L’ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad durante l’assemblea d’istituto delle classi quinte del liceo Cesare Valgimigli, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. Un incontro partecipato e sentito, che ha coinvolto studenti, docenti, l’Istituto storico di Rimini e l’Anpi, con al centro il valore della memoria storica e l’impegno per la pace. "Spesso non si impara dalla storia – ha ammonito il sindaco – ma non possiamo permettere che gli stessi errori si ripetano". A chiusura dell’evento, la dirigente Sandra Villa ha donato al primo cittadino alcuni omaggi simbolici, tra cui una cartolina con l’annullo filatelico dedicato alla recente Notte dei Licei Classici: un ponte tra memoria e attualità, tra cultura e impegno civile.

Aldo Di Tommaso